В День ВДВ в Рязани сохранится осенняя погода

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-01T15:35:36+03:00

Температура не поднимется выше 18 градусов по Цельсию

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По информации Рязанского гидрометцентра, в пятницу, 2 августа, в Рязани сохранится прохладная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше 18 градусов по Цельсию. Ночные температуры составят 6-8 градусов.

Ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.

Давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Аналогичную погоду синоптики прогнозируют во всей Рязанской области. В южных районах температура будет чуть выше – до 19 градусов по Цельсию.

ИСТОЧНИК KP.RU