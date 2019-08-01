В День ВДВ в Рязани сохранится осенняя погода
Температура не поднимется выше 18 градусов по Цельсию
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По информации Рязанского гидрометцентра, в пятницу, 2 августа, в Рязани сохранится прохладная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше 18 градусов по Цельсию. Ночные температуры составят 6-8 градусов.
Ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.
Давление составит 735 миллиметров ртутного столба.
Аналогичную погоду синоптики прогнозируют во всей Рязанской области. В южных районах температура будет чуть выше – до 19 градусов по Цельсию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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