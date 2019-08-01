2019-08-01T14:40:47+03:00
Общество

Главврач ДОКБ прокомментировала кадровую проблему в больнице

Инна Лебедева неоднократно предлагала Олегу Ларькину возглавить хирургическое отделение, но он отказывался
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Главное, чтобы в конфликте врачей не пострадали дети. Фото: "КП-Рязань".Главное, чтобы в конфликте врачей не пострадали дети. Фото: "КП-Рязань".
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Руководить хирургическим отделением детской ОКБ назначен Олег Ларькин. Именно к такому решению пришла комиссия во главе с министром здравоохранения Рязанской области Андреем Прилуцким после того, как врачи отделения и медсестры массово написали заявления на увольнение.

Однако, как стало известно «Комсомолке», Олегу Ларькину и раньше неоднократно предлагали возглавить хирургическое отделение, но он отказывался.

- Я предлагала ему возглавить отделение и до ухода Любови Клиповой (бывший заведующий отделением – Ред.) и после, но он отказывался. Говорил, что ему это не нужно, - комментирует главный врач ДОКБ Инна Лебедева. - А теперь согласился, потому что ситуация сложилась не очень хорошая. Инициатором ее был, в том числе и Олег Анатольевич. Плюс, конечно, на его назначение повлияло и решение министра.

- В жалобах врачей указывалось, что у теперь уже бывшего и.о. завотделения Романа Попова окончилось действие сертификата...

- Наличие сертификатов – это обязательное условие для всех докторов. Сертификат действует пять лет. У всех врачей они могут заканчиваться, и их нужно продлевать. У Романа Сергеевича он так же закончился, и он его благополучно продлил. То есть, в этом плане не было никаких нарушений.

- Были ли у Романа Попова за то время, пока он возглавлял отделение, откровенно неудачные операции?

- У него были успешные операции, как рутинные, так и сложные. Каких-то выявленных экспертами нарушений не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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