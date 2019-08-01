2019-08-01T14:23:56+03:00
Спорт

Рязанец Дмитрий Андрейкин вернулся в топ-20 мирового рейтинга шахматистов

В июле он не проиграл ни одной из 8 партий и одолел соперника из лидирующей тройки
Антон КОНОВАЛОВ
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Международная шахматная федерация опубликовала рейтинг шахматистов по состоянию на август 2019 года. С 27 места в топ-20 вернулся рязанец Дмитрий Андрейкин – он как раз замкнул второй десяток.

За июль российский гроссмейстер сыграл 8 партий и ни разу не проиграл. Пожалуй, самым весомым успехом Андрейкина стала победа в матче против Дина Лижэня на турнире в китайском Вэньчжоу. Соперник рязанца в актуальной версии рейтинга занимает третье место.

Отметим, что двадцатка лучших Андрейкину не покорялась с июня 2016-го.

ИСТОЧНИК KP.RU

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