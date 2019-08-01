2019-08-01T13:43:49+03:00
Общество

Рязанская ГИБДД сама расскажет, где стоят камеры

Случилось это после того, как президент России завил, что комплексы видеослежения прятать не нужно
Иван АНТОНОВ
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Теперь видеокамеры на дороге прятать не будут. Фото: соцсетиТеперь видеокамеры на дороге прятать не будут. Фото: соцсети
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На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, где указаны места размещения комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.. Об этом сообщила группа ПУВР ВКонтакте.

Президент России Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, поэтому прятать комплексы нецелесообразно. После этого ГИБДД решила создать вкладку "Комплексы фотовидеофиксации на дороге». Открыв ее, любой автолюбитель может выбрать субъект Российской Федерации, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

Сегодня на сайтах МВД и ГИБДД ведутся регламентные работы, поэтому узнать, как работает новый сервис, пока не получится. Но, скорее всего, он показывает только стационарные камеры. Сотрудники ГИБДД понимают, что постоянно проверять карту на сайте автомобилисты не будут.

- Новый раздел поможет разработчикам навигационных приложений руководствоваться полученной информацией, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Новый сервис будет регулярно наполняться актуальной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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