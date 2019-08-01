В ФСБ объяснили эвакуацию и перекрытие движения в Рязани

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-01T13:20:21+03:00

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Утро 1 августа началось в Рязани с «сюрприза» для пассажиров, собирающихся уехать с Центрального автовокзала – их эвакуировали. Само здание оцепил ОМОН, а общественный транспорт на остановке даже не останавливался, проезжая до ТРЦ «Премьер». Там же своих пассажиров высаживали и забирали пригородные автобусы.

Позже движение по Московскому шоссе и вовсе перекрыли – инспекторы ГИБДД встали стеной прямо около путепровода рядом с «Барсом», заблокировав движение. Кроме этого, силовики дежурили на перекрестке около «Премьера». Людей с автоматами рязанцы наблюдали и в других местах города, в том числе на Театральной площади.

Люди с автоматами на Театралке.Фото: Константин МОГИЛИН

Пресс-служба полиции тем временем от разъяснений отказывалась, ссылалась на ФСБ, там же по телефону заверяли, что все в порядке. Официально информация в СМИ поступила лишь ближе к часу дня.

– Сегодня на территории Рязани проходят масштабные антитеррористические учения.

Оснований для беспокойства населения не имеется, – говорится в сообщении пресс-службы регионального Управления ФСБ России.

Кстати, движение по Московскому шоссе открыли ближе к полудню.

Напомним, накануне в Рязани тоже проводилась антитеррористическая тренировка.

ИСТОЧНИК KP.RU