2019-08-01T13:04:08+03:00
Здоровье

Медики Рязанской ОДКБ отозвали свои заявления об увольнении

Произошло это после встречи комиссии во главе с министром Прилуцким с врачами хирургического отделения
Валерий КОТОВ
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В Рязанской ОДКБ имени Дмитриевой работает около 150 врачейВ Рязанской ОДКБ имени Дмитриевой работает около 150 врачейФото: Владимир ФРОЛОВ
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1 августа в Рязанскую областную детскую клиническую больницу прибыли представители комиссии, возглавляемой региональным министром здравоохранения Андреем Прилуцким. Они встретились с врачами хирургического отделения, о ситуации в котором широкая общественность узнала вчера: 32 сотрудника написали заявления об увольнении в результате конфликта с исполняющим обязанности заведующего отделением.

Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области сообщила, что состоялась конструктивная беседа с обсуждением сложившейся ситуации. Точка соприкосновения взглядов была найдена. Исполняющий обязанности заведующего отделением Роман Попов освободил занимаемую должность, а сотрудники отделения отозвали свои заявления об увольнении. Администрацией больницы назначен новый и.о. заведующего хирургическим отделением Олег Ларькин.

Официально в региональном минздраве сообщили о поручении главному внештатному специалисту-хирургу Владимиру Юдину совместно с Олегом Ларькиным разработать «дорожную карту» по повышению показателей лечебной работы, внедрению новых методов и высокотехнологичных практик в хирургической службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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