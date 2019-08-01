В День города площадь Ленина перекроют на несколько часов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-01T15:12:41+03:00

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В ближайшую субботу, 3 августа, в центре Рязани перекроют движение. Это вызвано празднованием Дня города, сообщает пресс-служба администрации облцентра.

Площадь Ленина для проезда транспорта будет закрыта с 18.30 до 22.30. Маршруты общественного транспорта на это время изменят.

Троллейбусы:

– №1 следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» и обратно;

– №№3, 8 при движении на участке между остановками «Дом художника» и «Кальное» будут следовать по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой в прямом и обратном направлении;

– №5 (наружный) следует по направлению: конечная станция ул. Строителей, улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Спортивная, Есенина до Театральной пл. на разворот, далее по улицам Есенина, Маяковского, пл. Мичурина на Первомайский проспект, затем по маршруту до конечной станции «ул. Строителей»;

– №5 (внутренний) следует по направлению: конечная станция «ул. Строителей», ул. Чкалова, Вокзальная ул., пл. Победы, Первомайский проспект, ул. Дзержинского, затем по маршруту до конечной станции «ул. Строителей»;

– №6 закрывается на время проведения мероприятий;

– №10 от конечной «ул. Крупской» следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, ул. Есенина до Театральной пл. и обратно.

Автобусы Автоколонны №1310:

– №№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, далее по своим маршрутам.

Коммерческий транспорт:

– №№31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны пл. Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной ул., Семинарской ул., далее по своим маршрутам;

– №41 при движении со стороны Соборной пл. следуют по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своему маршруту;

– №№77 и 87 при движении со стороны Театральной пл. после остановки «Цирк» следуют по Семинарской ул., Сенной ул., Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;

– №№31, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной пл. следуют по Семинарской ул., Сенной ул., далее по своим маршрутам.

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ИСТОЧНИК KP.RU