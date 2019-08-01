В ДТП с автобусами на рязанских дорогах в 2019 году погибли три человека

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-01T11:33:18+03:00

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В среду, 31 августа, состоялось межведомственное совещание, посвященное снижению аварийности на пассажирском транспорте. В мероприятии приняли участие: замначальника УГИБДД по Рязанской области Владимир Вахтин, и.о. регионального министра транспорта Валерий Еремин, а также представители других ведомств и структур.

Было озвучено, что за первое полугодие 2019 года в регионе отмечается снижение количества происшествий с автобусами. Однако при общей положительной тенденции цифры ДТП по-прежнему внушительные.

За шесть месяцев произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов, в которых три человека погибли и 75 получили травмы. Из них по вине водителей пассажирского транспорта совершено 27 ДТП (один человек погиб и 45 получили травмы).

Основными причинами ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, стали:

- несоблюдение дистанции (6 ДТП, 1 человек погиб, 9 пострадали);

- несоблюдение очередности проезда перекрестков (5 ДТП, 5 человек пострадали);

- нарушение требований сигнала светофора (4 ДТП, 8 человек пострадали).

ИСТОЧНИК KP.RU