2019-08-01T11:11:27+03:00
Происшествия

В Рязани эвакуировали и оцепили автовокзал

Силовые структуры оперативно ситуацию не комментируют
Антон КОНОВАЛОВ
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Утром 1 августа в Рязани эвакуировали автовокзал «Центральный». Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию.

По словам очевидцев, прибывающие автобусы высаживают пассажиров у ТЦ «Премьер». При этом на остановке возле самого автовокзала общественный транспорт не останавливается.

Силовые структуры в оперативном режиме ситуацию не комментируют, обещая дать разъяснения позже. Напомним, 31 июля в областном центре проводилась антитеррористическая тренировка. Вполне вероятно, что она продолжается и в четверг. Нельзя исключать и сообщение о минировании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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