В Рязани эвакуировали и оцепили автовокзал
Силовые структуры оперативно ситуацию не комментируют
Изменить размер текста:
Утром 1 августа в Рязани эвакуировали автовокзал «Центральный». Сотрудники правоохранительных органов оцепили прилегающую территорию.
По словам очевидцев, прибывающие автобусы высаживают пассажиров у ТЦ «Премьер». При этом на остановке возле самого автовокзала общественный транспорт не останавливается.
Силовые структуры в оперативном режиме ситуацию не комментируют, обещая дать разъяснения позже. Напомним, 31 июля в областном центре проводилась антитеррористическая тренировка. Вполне вероятно, что она продолжается и в четверг. Нельзя исключать и сообщение о минировании.
ИСТОЧНИК KP.RU