Стрельба, бои и парашюты: на стадионе «Спартак» пройдет праздник «Рязань – столица ВДВ»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-08-01T10:21:06+03:00

В этом году к нему добавят и немного «Новогодней столицы»

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В пятницу, 2 августа, на стадионе «Спартак» пройдет военно-спортивный праздник «Рязань – столица ВДВ», посвященный 924-й годовщине города и 89-летию Воздушно-десантных войск.

Рядом со стадионом гостей традиционно будет ждать выставка военной техники. А в 11 утра начнется и основная часть праздника. Десантников поздравят и вручат им награды представители регионального правительства, облдумы и горадминистрации.

Затем выступит ансамбль «Крылатая пехота», следом состоится военизированная эстафета и показательные выступления: захват объекта, стрельба, рукопашный бой и, разумеется, прыжки с парашютом.

Ну и куда без показательных выступлений – это самая зрелищная часть мероприятия.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Под занавес – традиционный «Офицерский вальс». Кроме этого на празднике пройдет флешмоб «Новогодняя столица», сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Время проведения праздника – с 11.00 до 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU