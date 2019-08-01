Записаться на прием к врачу-онкологу в Рязани теперь можно через мессенджеры

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-01T07:48:59+03:00

Через WhatsApp и Vibe не предоставляется информация о диагнозе и ходе лечения, а также результатах анализов

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Записаться в поликлинику рязанского онкологического центра можно теперь через WhatsApp и Viber, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Поликлиника онкоцентра открывает новые онлайн-каналы для связи. Теперь пациенты, которые находятся на учете в онкодиспансере, могут записаться на прием к врачу через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Чтобы воспользоваться записью, необходимо написать на номер 8 (952) 125-01-13. Для записи нужно указать: ФИО, год рождения, адрес прописки, телефон для обратной связи и цель обращения. Если не будет указана точная информация для обратной связи, регистратор не сможет ответить на обращение.

Пример: Иванов Иван Иванович, 1974 года рождения, прописан по следующему адресу. Контактный номер 8 (000) 000-00-00. Обращается для записи к врачу онкологу.

Внимание! Мессенджры предназначены только для записи! Информацию о работе диспансера можно узнать на сайте www.onkoryazan.ru

Специалист регистратуры свяжется по указанному в сообщении номеру в течение дня до 18:00. Если сообщение получено вечером, после 18:00, то информация будет обработана на следующий день до 15:00. В субботу до 12:00, в воскресенье - выходной.

Отметим, что через мессенджеры не предоставляется информация о диагнозе и ходе лечения, а также результатах анализов.

По-прежнему пациенты, находящиеся на диспансерном учете, принимаются по предварительной записи и по номеру телефона 8 (4912) 44-33-58 - регистратура поликлиники онкоцентра. Запись осуществляется в будни с 13:00 до 18:00 часов и в субботу с 09:00 до 12:00, воскресенье - выходной.

Для обратной связи с пациентами также создана группа в социальной сети ВКонтакте «Областной клинический онкологический диспансер» www.vk.com/onko_rzn. В разделе «Обсуждения» можно оставлять пожелания и предложения.

ВАЖНО!

Пациенты, которые впервые идут на прием к онкологу, должны обратиться в регистратуру лично для оформления амбулаторной карты и заполнения согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU