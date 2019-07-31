Рязанец выдвинут на звание лучшего пожарного России

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-31T20:47:21+03:00

Рязанские пользователи интернета могут проголосовать за того, кто ликвидировал последствия взрыва газа в Осеннем переулке

В финал наш земляк вышел вместе с 14 сотрудниками МЧС из других регионов страны

Изменить размер текста: A A

Рязанец Кирилл Никишов защитит честь рязанских сотрудников МЧС на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший пожарный». В финал, который пройдет в Астрахани, вышло 15 огнеборцев из разных регионов России.

Старший пожарный Никишов служит в пожарной охране с 2012 года, участвовал в тушении пожаров различной сложности, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе, в торговом центре «Полетаевский», в цирке. Участник ликвидации последствий взрыва в жилом доме в 1-м Осеннем переулке в 2016 году. При этом Кирилл уже неоднократно побеждал в различных конкурсах профессионального мастерства. Проголосовать за нашего земляка может каждый рязанский пользователь интернета по ссылке на сайте регионального управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU