Рязанец выдвинут на звание лучшего пожарного России
Рязанец Кирилл Никишов защитит честь рязанских сотрудников МЧС на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший пожарный». В финал, который пройдет в Астрахани, вышло 15 огнеборцев из разных регионов России.
Старший пожарный Никишов служит в пожарной охране с 2012 года, участвовал в тушении пожаров различной сложности, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе, в торговом центре «Полетаевский», в цирке. Участник ликвидации последствий взрыва в жилом доме в 1-м Осеннем переулке в 2016 году. При этом Кирилл уже неоднократно побеждал в различных конкурсах профессионального мастерства. Проголосовать за нашего земляка может каждый рязанский пользователь интернета по ссылке на сайте регионального управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU