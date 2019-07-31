В четверг Рязани не будет воды на дюжине улиц, снизят напор воды на 15
1 августа рязанцев, живущих в центре города, ждет долгое и масштабное отключение холодной воды, сообщает сайт городской администрации. В связи с ремонтом водоводе с 9:00 до 21:00 снабжаться перестанут дома на 12 улицах
ул. Есенина, дома 36 и 38;
ул. Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9, 9-а, 58/11, 56-а;
пр. Грибоедова, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул. Либкнехта (Вознесенская), дома 11, 13, 15;
ул. Садовая, дом 20;
ул. Вознесенская, 20, 22, 16-а;
ул. Подгорная, дома 10, 32;
ул. Свободы, дома 17, 26, 35;
ул. Скоморошинская, дома 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15, 17, 7-а, 9-а, 10, 8, 6, 5, 1, 14/1, 16;
ул. Кремлевский вал, дом 10;
пр. Речников, дома 19, 26;
пл. Бакинских комиссаров, дома 6/21, 2/12, 4 (детсад №66), 3, 7, 9.
Кроме этого, снизят напор при подаче воды на 15 улицах:
ул. Затинная;
ул. Лесопарковая;
ул. Рыбацкая;
ул. Фурманова;
пр. Речников;
ул. Скоморошинская;
пл. 26 Бакинских комиссаров;
ул. Свободы (от улицы Рыбацкой до улицы Щедрина);
ул. Грибоедова;
ул. Либкнехта (Вознесенская);
Окское шоссе;
Торговый городок;
ул. Есенина (от Окского шоссе до улицы Грибоедова) ;
Солотчинское шоссе, дома с 1 по 13;
Окский проезд.
Горожанам не надо будет покупать большие емкости с водой в магазинах. Подвоз воды в автоцистернах организуют с 11:00 до 12:00. Машины прибудут к дому 15 по улице Скоморошинской и к дому 11 по улице Либкнета (Вознесенской).
Кроме того, «Водоканал» сообщил, что в связи с ремонтными работами на водопроводе в тот же день 1 августа с 09:30 до 16:00 отключат холодную воду в домах 80, 82, 86, 140-142 и 59 по ул. Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU