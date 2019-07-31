В четверг Рязани не будет воды на дюжине улиц, снизят напор воды на 15

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-31T20:10:57+03:00

Вода должна снова появиться в кранах к вечеру четверга Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители отключенных домов смогут набрать воду из автоцистерн, которые подъедут по определенным адресам

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1 августа рязанцев, живущих в центре города, ждет долгое и масштабное отключение холодной воды, сообщает сайт городской администрации. В связи с ремонтом водоводе с 9:00 до 21:00 снабжаться перестанут дома на 12 улицах

ул. Есенина, дома 36 и 38;

ул. Грибоедова, дома 3, 5, 7, 9, 9-а, 58/11, 56-а;

пр. Грибоедова, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Либкнехта (Вознесенская), дома 11, 13, 15;

ул. Садовая, дом 20;

ул. Вознесенская, 20, 22, 16-а;

ул. Подгорная, дома 10, 32;

ул. Свободы, дома 17, 26, 35;

ул. Скоморошинская, дома 15 корпус 1, 15 корпус 2, 15, 17, 7-а, 9-а, 10, 8, 6, 5, 1, 14/1, 16;

ул. Кремлевский вал, дом 10;

пр. Речников, дома 19, 26;

пл. Бакинских комиссаров, дома 6/21, 2/12, 4 (детсад №66), 3, 7, 9.

Кроме этого, снизят напор при подаче воды на 15 улицах:

ул. Затинная;

ул. Лесопарковая;

ул. Рыбацкая;

ул. Фурманова;

пр. Речников;

ул. Скоморошинская;

пл. 26 Бакинских комиссаров;

ул. Свободы (от улицы Рыбацкой до улицы Щедрина);

ул. Грибоедова;

ул. Либкнехта (Вознесенская);

Окское шоссе;

Торговый городок;

ул. Есенина (от Окского шоссе до улицы Грибоедова) ;

Солотчинское шоссе, дома с 1 по 13;

Окский проезд.

Горожанам не надо будет покупать большие емкости с водой в магазинах. Подвоз воды в автоцистернах организуют с 11:00 до 12:00. Машины прибудут к дому 15 по улице Скоморошинской и к дому 11 по улице Либкнета (Вознесенской).

Кроме того, «Водоканал» сообщил, что в связи с ремонтными работами на водопроводе в тот же день 1 августа с 09:30 до 16:00 отключат холодную воду в домах 80, 82, 86, 140-142 и 59 по ул. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU