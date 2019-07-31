2019-07-31T17:57:35+03:00
Звезды

Концерт «От джаза до блюза» перенесли в большой зал МКЦ

Вход для рязанцев и гостей города – бесплатный
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Из-за плохой погоды концерт «От джаза до блюза», намеченный на 31 июля в рамках фестиваля «Летние дни джаза в Рязани», переносится с площади Победы в большой зал МКЦ и начнется не в 17:00, а в 18:00.

В программе вечера выступление группы Feelin’s Геннадия Филина, юных вокалистов из ДМТ «Созвездие добра», поющих джаз; проекта «Manouche Club», а также гостей из Коломны – Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт». Музыканты обрадуют публику заводными блюз-рок и рок-н-рольными хитами из репертуара Карлоса Сантаны, Эрика Клэптона, Чака Берри и др.

Вход свободный.

Подробная программа фестиваля здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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