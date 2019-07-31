2019-07-31T16:49:19+03:00
Происшествия

Рязанский зоолог прокомментировал нападения михайловской чупакабры

Антон Барановский объяснил, кто мог оставить такого рода раны на покусанной собаке
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Михайловском районе Рязанской области неизвестное существо порезало собак и кроликов.

Местные жители уверяют, что подобные случаи с завидной регулярностью и сейчас происходят в окрестностях. В распоряжении редакции оказались фотографии одной из раненых собак, которые мы переслали кандидату биологических наук, известному рязанскому натуралисту Антону Барановскому.

- Мне кажется, в самой ране ничего необычного нет, - прокомментировал Антон Валерьевич. - Это явно от зубов. Потом при движении самой собаки края раны расходятся, и возникает ощущение пореза. Я не раз такие раны видел. Причем такое может быть и от укуса другой собаки. Может, там какой-то агрессивный пес завелся, может, молодой волк, который убить собаку не может, только вот так покусать.

Михайловские охотники, в свою очередь, говорят, что в районе появились крупные и наглые лисы. Возможно, именно они, «прикрываясь» маской чупакабры, беспредельничают в подсобных хозяйствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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