2019-07-31T16:44:30+03:00
Политика

10 августа рязанцы увидят показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа

В Рязанской области пройдет международный конкурс «Авиадартс-2019»
Иван АНТОНОВ
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Асы четырех стран покажут свое мастерство в рязанском небе. Фото: архив "КП-Рязань"Асы четырех стран покажут свое мастерство в рязанском небе. Фото: архив "КП-Рязань"
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С 5 по 17 августа в Рязанской области в рамках Международных армейских игр состоится международный этап конкурса «Авиадартс-2019». Он проводится Министерством обороны РФ при поддержке правительства Рязанской области.

В соревнованиях примут участие экипажи оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной авиации четырех стран: Беларуси, Казахстана, Китая и России. К этому моменту они уже завершили перебазирование к месту проведения соревнований в Дубровичи.

Выступление участников конкурса будут проходить в 7 номинациях по родам авиации. В соревнованиях будут задействованы самолеты Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-25, Ту-22М3, Ил-76, Як-130, J-10, JH-7A, H-6K, Y-9, вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, Ми-8.

10 августа зрители увидят самую зрелищную часть - обещает пресс-служба регионального правительства. Состоится динамический показ современной российской авиационной техники с применением стрелково-пушечного и ракетного вооружения. Кульминацией международного конкурса станут показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи», «Соколы России», «Русские Витязи» и «Беркуты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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