«Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе

СЕГОДНЯ 15:58 2019-07-31T15:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия»1 в информационную инфраструктуру заказчика.

В ходе проекта «Ростелеком» решил проблему версионной совместимости автоматического рабочего места (АРМ) и операционных систем клиента со средствами защиты, к которым подключены рабочие места в десяти офисах банка в Москве, Московской области и других регионах России. В соответствии с требованиями регуляторов цифровой провайдер предоставил услуги шифрования каналов связи для передачи данных между отделениями ББР Банка.

- Благодаря проекту, реализованному специалистами “Ростелекома”, банк получил новые возможности для ведения бизнеса. Например, привлечение новых клиентов через интернет-портал, заключение договоров в режиме удаленного доступа, сокращение операционных расходов в дополнительных офисах и другие. В будущем появится возможность вести документооборот в цифровом формате без личной подписи клиента, – отметил руководитель проекта ББР Банка Владимир Мазалов.

- Банковский сектор стал первой отраслью, в которой нашла применение созданная “Ростелекомом” цифровая платформа. К Единой биометрической системе уже присоединились более ста пятидесяти банков, чьи отделения размещены в 450 городах России. Ряд крупных российских банков запустил сервисы открытия счетов, вкладов, получения кредитов с использованием биометрии. В дальнейшем механизм удаленной идентификации граждан планируется использовать и в других секторах экономики. Это повысит уровень доступности сервисов для россиян, что уравняет возможности жителей мегаполисов и отдаленных регионов, а также маломобильных граждан, – сказал директор департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Угнивенко.

В 2018 году по инициативе Минкомсвязи России и Центробанка России «Ростелеком» построил и ввел в эксплуатацию Единую биометрическую систему. Этой работе предшествовало вступление в силу законодательных актов о биометрической идентификации граждан и необходимости формирования единой базы данных граждан России.

Сдать биометрические данные (изображение лица и запись голоса) можно непосредственно в отделении банка. Биометрические образцы сразу же передаются по защищенным каналам связи в банковский центр обработки данных (ЦОД), где в режиме онлайн проходят автоматическую проверку на соответствие установленным требованиям. После этого качественные биометрические образцы подписываются электронной цифровой подписью и передаются по защищенным каналам связи в Единую биометрическую систему через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Кроме того, в случае отсутствия у клиента банка учетной записи на Портале госуслуг, сотрудник банка может ее создать, используя «АРМ Биометрия».

Благодаря профессиональной работе сотрудников банка и простоте самого решения, весь процесс занимает несколько минут и гарантирует клиентам банка высокий уровень информационной безопасности данных.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU