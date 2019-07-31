2019-07-31T16:18:28+03:00
Звезды

Рязанский концерт «От джаза до блюза» переносится в МКЦ

Из-за погодных условий мероприятие пройдет в закрытом помещении
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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В связи с погодными условиями концерт «От джаза до блюза», который состоится в среду 31 июля в рамках фестиваля «Летние дни джаза в Рязани», переносится с площади Победы в большой зал МКЦ. А музыканты поднимутся на сцену не в 17, а в 18 часов.

В программе вечера выступление группы Feelin’s Геннадия Филина, юных вокалистов из ДМТ «Созвездие добра», поющих джаз; проекта «Manouche Club», а также гостей из Коломны - Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт».

Напомним, фестиваль «Летние дни джаза» проходит в областном центре с 29 июля по 3 августа. В течение этих шести дней горожане смогут послушать джаз в парках, кафе, на площадях и даже в торговых центрах.

Вход по-прежнему свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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