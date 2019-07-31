Рязанский концерт «От джаза до блюза» переносится в МКЦ
В связи с погодными условиями концерт «От джаза до блюза», который состоится в среду 31 июля в рамках фестиваля «Летние дни джаза в Рязани», переносится с площади Победы в большой зал МКЦ. А музыканты поднимутся на сцену не в 17, а в 18 часов.
В программе вечера выступление группы Feelin’s Геннадия Филина, юных вокалистов из ДМТ «Созвездие добра», поющих джаз; проекта «Manouche Club», а также гостей из Коломны - Сергея Терешина и группы «Блюз-контакт».
Напомним, фестиваль «Летние дни джаза» проходит в областном центре с 29 июля по 3 августа. В течение этих шести дней горожане смогут послушать джаз в парках, кафе, на площадях и даже в торговых центрах.
Вход по-прежнему свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU