На туристической площадке в Спас-Клепиках перестали убирать мусор
Во вторник, 30 июля, «Комсомольская правда» побывала в райцентре Спас-Клепики. На туристической площадке (возле автостанции на берегу Пры), оборудованной беседкой и информационным щитом национального парка «Мещерский», к своему удивлению мы обнаружили гору мусора.
Судя по внешнему виду, стихийная свалка возникла здесь, как минимум, несколько недель назад.
Если в середине июля мы хвалили райцентр за появление на здании Туристского информационного центра тематического граффити – портрета писателя Константина Паустовского, то теперь настало время город пожурить.
Ситуацию прокомментировали в отделе туризма национального парка «Мещерский»:
- Официальной стоянки там нет, так как эта земля принадлежит городскому поселению, соответственно, уборкой мусора должна заниматься администрация Спас-Клепиков.
Установка информационного щита и беседки – жест доброй воли парка. По этому адресу они иногда присылают волонтеров – проблема им знакома. Но регулярно заниматься профессиональной уборкой на землях городского поселения «Мещерский» не имеет права.
ИСТОЧНИК KP.RU
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