На туристической площадке в Спас-Клепиках перестали убирать мусор

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-31T14:45:12+03:00

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Во вторник, 30 июля, «Комсомольская правда» побывала в райцентре Спас-Клепики. На туристической площадке (возле автостанции на берегу Пры), оборудованной беседкой и информационным щитом национального парка «Мещерский», к своему удивлению мы обнаружили гору мусора.

Судя по внешнему виду, стихийная свалка возникла здесь, как минимум, несколько недель назад.

Если в середине июля мы хвалили райцентр за появление на здании Туристского информационного центра тематического граффити – портрета писателя Константина Паустовского, то теперь настало время город пожурить.

Ситуацию прокомментировали в отделе туризма национального парка «Мещерский»:

- Официальной стоянки там нет, так как эта земля принадлежит городскому поселению, соответственно, уборкой мусора должна заниматься администрация Спас-Клепиков.

Установка информационного щита и беседки – жест доброй воли парка. По этому адресу они иногда присылают волонтеров – проблема им знакома. Но регулярно заниматься профессиональной уборкой на землях городского поселения «Мещерский» не имеет права.

ИСТОЧНИК KP.RU