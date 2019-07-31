2019-07-31T13:32:31+03:00
Общество

В Рязани проходит антитеррористическая тренировка

Горожан попросили с пониманием отнестись к ее проведению
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-группа регионального УФСБ.Фото: пресс-группа регионального УФСБ.
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31 июля в областном центре проводится антитеррористическая тренировка. Об этом рязанцев предупредили в пресс-группе регионального управления ФСБ.

Горожан попросили с пониманием отнестись к учениям и не мешать их проведению.

Помимо самой спецслужбы в тренировке принимают участие пожарные, спасатели, сотрудники УМВД и росгвардейцы. На каких именно объектах силовики будут отрабатывать умения, в ФСБ не уточнили.

19 июня в Рыбновском районе уже проходили антитеррористические учения с участием региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета и других.

Тогда по легенде группа вооруженных преступников напала на стоявший у пристани села Константиново прогулочный теплоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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