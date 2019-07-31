В Рязани проходит антитеррористическая тренировка
31 июля в областном центре проводится антитеррористическая тренировка. Об этом рязанцев предупредили в пресс-группе регионального управления ФСБ.
Горожан попросили с пониманием отнестись к учениям и не мешать их проведению.
Помимо самой спецслужбы в тренировке принимают участие пожарные, спасатели, сотрудники УМВД и росгвардейцы. На каких именно объектах силовики будут отрабатывать умения, в ФСБ не уточнили.
19 июня в Рыбновском районе уже проходили антитеррористические учения с участием региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета и других.
Тогда по легенде группа вооруженных преступников напала на стоявший у пристани села Константиново прогулочный теплоход.
ИСТОЧНИК KP.RU