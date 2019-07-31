В палаточном лагере под Рязанью нашли многочисленные нарушения
Прокуратура Клепиковского района проверила деятельность археологического палаточного лагеря, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установила, что организаторы лагеря нарушили законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Для устранения нарушений в адрес руководства лагеря внесено представление, в отношении начальника лагеря возбуждено два производства об административных правонарушениях.
Напомним, в ночь на 23 июля в Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь «Холдоми». Погибли четыре ребенка.
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Эти и другие нарушения в рязанской власти выявила проверка с участием Генпрокуратуры РФ и президентского антикоррупционного управления (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU