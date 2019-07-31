2019-07-31T12:57:14+03:00
Общество

В палаточном лагере под Рязанью нашли многочисленные нарушения

В отношении начальника лагеря возбудили два дела об административных правонарушениях
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Прокуратура Клепиковского района проверила деятельность археологического палаточного лагеря, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что организаторы лагеря нарушили законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Для устранения нарушений в адрес руководства лагеря внесено представление, в отношении начальника лагеря возбуждено два производства об административных правонарушениях.

Напомним, в ночь на 23 июля в Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь «Холдоми». Погибли четыре ребенка.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Министры необоснованно увеличивали себе зарплату, а минобр называл поборы в школах благотворительностью...

Эти и другие нарушения в рязанской власти выявила проверка с участием Генпрокуратуры РФ и президентского антикоррупционного управления (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»
Рязанский концерт «От джаза до блюза» переносится в МКЦ
«Ростелеком» подключил ББР Банк к Единой биометрической системе
Сторожа в Солотче зарезали за игрой в карты после двух литров спирта
На туристической площадке в Спас-Клепиках перестали убирать мусор
В одной из зон отдыха Солотчи зарезали 56-летнего мужчину
В Рязани проходит антитеррористическая тренировка
«Край рязанский» покидает эфир РЕН-ТВ
ФКР одержал маленькую победу над РСУ№1: подрядчик заплатит за залитую квартиру
В Скопинском районе в ДТП серьезно пострадал 13-летний подросток
Временно изменится схема движения транспорта на Шлаковом поселке
В ближайшие часы в Рязани ожидаются сильные ливни
Из-за Форума древних городов в Рязани отменят сразу две ярмарки выходного дня
В Шиловском районе на трассе «Нива» налетела на Volkswagen
Четыре коммерческих маршрута Рязани полностью переходят на автобусы
В пруду под Рязанью утонул молодой человек
Рязанские полицейские в автобусе задержали опасного преступника
Рязанского терапевта будут судить за получение взятки от курсанта
В Канищеве появится физкультурный комплекс с автодромом
В последний день июля в Рязани температура не поднимется выше 15 градусов по Цельсию
МЧС опубликовало фотографии с тушения крупного пожара на Комбайновом заводе в Рязани
На пруду в Кораблинском районе обнаружили труп рыбака из Подмосковья
Опасные участки трассы «Каспий» освятили по просьбе инспекторов ГИБДД
В Рязани возрождается старый вид мошенничества
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
В Ухоловском районе на пять дней отключат газ
Все-таки оправдали: в деле о жестоком убийстве в рязанской глубинке поставлена точка