2019-07-31T12:47:35+03:00
Общество

«Край рязанский» покидает эфир РЕН-ТВ

С 1 августа меняется концепция вещания региональной телекомпании
Константин МОГИЛИН
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Слева на право: Ольга Погудина, Сергей Кузнецов и Александр Лучкин.Слева на право: Ольга Погудина, Сергей Кузнецов и Александр Лучкин.Фото: Константин МОГИЛИН
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30 июля в библиотеке имени Горького прошел брифинг представителей региональных СМИ с директором телекомпании «Край рязанский» Сергеем Кузнецовым, главным редактором Ольгой Погудиной и директором филиала РТРС «Рязанский ОРТПЦ» Александром Лучкиным.

Сергей Кузнецов рассказал, что из-за перехода на цифровое вещание телеканал РЕН-ТВ прекращает сетевое партнерство с региональными телекомпаниями:

- В партнерстве с телеканалом РЕН-ТВ мы проработали 19 лет, но с 1 августа наше сотрудничество прекращается. В связи с этим мы приостанавливаем аналоговое вещание телекомпании «Край рязанский» до 1 ноября.

- Тем не менее, вещание телеканала «ТКР», который можно найти на 21 кнопке в кабельных сетях, продолжится в прежнем формате без изменений, - подчеркнул Кузнецов. - Это СМИ стало обязательным в регионе, поэтому должно предоставляться всеми операторами бесплатно. Кроме того, программы нашей телекомпании всегда доступны на сайте tkr.su. Там можно найти как архив программ, так и посмотреть прямой эфир телекомпании.

Вместе с тем, федеральным правительством принято решение предоставить возможность телеканалам, работающим в кабеле на 21-й кнопке, вещать в цифровом формате в партнерстве с «Общественным телевидением России». Предполагается, что с 1 ноября телекомпания «Край рязанский» получит 5 часов ежедневного эфира на 9 кнопке первого мультиплекса.

По словам Александра Лучкина, это значительно позволит расширить зону вещания телекомпании «Край рязанский» на территории всего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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