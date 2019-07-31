2019-07-31T12:11:37+03:00
Общество

Временно изменится схема движения транспорта на Шлаковом поселке

Это связано с аварийными работами на теплотрассе
Иван АНТОНОВ
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На Разина, 29 движение будет перекрыто. Фото: карта РязаниНа Разина, 29 движение будет перекрыто. Фото: карта Рязани
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С утра 31 июля и до окончания ремонтных работ движение городского пассажирского транспорта будет по улице Разина будет организовано по измененной схеме. Это связано с проведением работ по аварийному ремонту теплотрассы и перекрытием движения в районе дома № 29. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

При этом автобусы маршрута № 14 при движении из города будут следовать по следующим улицам: МатросоваЛомоносова – Трудовой, а далее по своему маршруту. Автобусы маршрута № 68М2 при движении из центра города будут следовать до конечного остановочного пункта «улица Разина» по своему маршруту, в обратном направлении: Телевизионная – Ломоносова – Трудовая, далее по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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