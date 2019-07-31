2019-07-31T11:38:01+03:00
Общество

Из-за Форума древних городов в Рязани отменят сразу две ярмарки выходного дня

В итоге рынок на Театральной площади в августе закроют на две субботы, а не на одну, как сообщалось ранее
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Без торговых точек останутся и покупатели, и производители сельхозпродукции.Без торговых точек останутся и покупатели, и производители сельхозпродукции.
Изменить размер текста:

С 14 по 18 августа в Рязани пройдет Международный форум древних городов, в результате в облцентре не будет сразу двух ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Традиционные субботние рынки сельхозпроизводителей отменят в субботу, 17 августа, на площади Театральной и в Торговом городке. На первой площадке в этот день пройдет международный кузнечный фестиваль, а в Торговом городке организуют открытый лекторий и фестиваль урбанистики.

Напомним, в ближайшую субботу, 3 августа, из-за Дня города отменят ярмарку на площади Театральной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В палаточном лагере под Рязанью нашли многочисленные нарушения
«Край рязанский» покидает эфир РЕН-ТВ
ФКР одержал маленькую победу над РСУ№1: подрядчик заплатит за залитую квартиру
В Скопинском районе в ДТП серьезно пострадал 13-летний подросток
Временно изменится схема движения транспорта на Шлаковом поселке
В ближайшие часы в Рязани ожидаются сильные ливни
В Шиловском районе на трассе «Нива» налетела на Volkswagen
Четыре коммерческих маршрута Рязани полностью переходят на автобусы
В пруду под Рязанью утонул молодой человек
Рязанские полицейские в автобусе задержали опасного преступника
Рязанского терапевта будут судить за получение взятки от курсанта
В Канищеве появится физкультурный комплекс с автодромом
В последний день июля в Рязани температура не поднимется выше 15 градусов по Цельсию
МЧС опубликовало фотографии с тушения крупного пожара на Комбайновом заводе в Рязани
На пруду в Кораблинском районе обнаружили труп рыбака из Подмосковья
Опасные участки трассы «Каспий» освятили по просьбе инспекторов ГИБДД
В Рязани возрождается старый вид мошенничества
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
В Ухоловском районе на пять дней отключат газ
Все-таки оправдали: в деле о жестоком убийстве в рязанской глубинке поставлена точка