Из-за Форума древних городов в Рязани отменят сразу две ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-31T11:38:01+03:00

Без торговых точек останутся и покупатели, и производители сельхозпродукции.

В итоге рынок на Театральной площади в августе закроют на две субботы, а не на одну, как сообщалось ранее

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С 14 по 18 августа в Рязани пройдет Международный форум древних городов, в результате в облцентре не будет сразу двух ярмарок выходного дня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Традиционные субботние рынки сельхозпроизводителей отменят в субботу, 17 августа, на площади Театральной и в Торговом городке. На первой площадке в этот день пройдет международный кузнечный фестиваль, а в Торговом городке организуют открытый лекторий и фестиваль урбанистики.

Напомним, в ближайшую субботу, 3 августа, из-за Дня города отменят ярмарку на площади Театральной.

ИСТОЧНИК KP.RU