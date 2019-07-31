Четыре коммерческих маршрута Рязани полностью переходят на автобусы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-31T10:47:11+03:00

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На сайте горадминистрации опубликованы сразу несколько постановлений об изменении работы четырех маршрутов Рязани. Речь идет о маршрутах:

– № 73а (ул. Новоселов, 60 – Недостоево);

– № 77 (пос. Карцево – пос. Мехзавода);

– № 77а (ТЦ «Зельгрос» – пос. Мехзавода);

– №98 (ул. Новоселов, 60 – пос. Семчино).

Согласно документам, теперь вместо микроавтобусов, которых еще пару лет назад на всех этих маршрутах было больше 50, будут курсировать автобусы среднего класса. В общей сложности 36 машин.

Однако у перечисленных маршрутов есть и дублеры – это № 73б, №77б, №98а и №98б. Пути следования этих маршруток ничем не отличаются от их «братьев» с тем же номером, но с другой буквой или без нее.

По факту же – здесь работают другие перевозчики, которые пока микроавтобусы сохранят. Но количество их планово меняют: к декабрю 2019 года на всех четырех маршрутах в сумме останется 10 микроавтобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU