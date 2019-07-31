Рязанские полицейские в автобусе задержали опасного преступника

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-31T10:07:35+03:00

Зимой и летом, днем и ночью от инспекторов ГИБДД требуется максимум внимания и бдительности. Фото: Павел АВЕРИН

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Вы представляете себе, сколько автобусов проходит мимо поста ДПС «Дягилевский»?! Так вот, инспекторы ГИБДД буквально нашли иголку в стоге сена - выявили и задержали ехавшего в рейсовом автобусе мужчину, разыскиваемого по подозрению в совершении убийства. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Первопричиной случившегося послужило пристальное внимание, прикованное к ориентировке сотрудников Главного управления МВД России по Московской области - 26-летний мужчина, подозреваемый в ночном убийстве в соседнем регионе.

Полицейские в ходе проверки рейсового автобуса обратили внимание на мужчину, похожего на указанного в ориентировке на розыск человека. Пассажира сняли с маршрута. Выяснилось, что он-то как раз и разыскивается по подозрению в совершении убийства на территории Московской области.

Полицейские препроводили задержанного в отдел МВД России по Московской району Рязани. А там уже подозреваемого передадут коллегам из Подмосковья для дальнейшего расследования

ИСТОЧНИК KP.RU