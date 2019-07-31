2019-07-31T09:33:04+03:00
Общество

Рязанского терапевта будут судить за получение взятки от курсанта

Молодой человек хотел прогулять занятия в вузе
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача медицинской части ФСИН России. Терапевт обвиняется по статьям «мелкое взяточничество» и «служебный подлог», сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле один из курсантов Академии ФСИН России решил устроить себе «каникулы», а чтобы оформить их законно – обратился в медицинскую часть вуза за больничным. Врач-терапевт пошел юноше навстречу и попросил за свои услуги 2000 рублей, которые и получил. Позже доктор внес в медицинскую карту необходимые для выдачи больничного данные.

Сейчас уголовное дело уже утверждено прокурором и направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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