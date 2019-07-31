Рязанского терапевта будут судить за получение взятки от курсанта

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-31T09:33:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении врача медицинской части ФСИН России. Терапевт обвиняется по статьям «мелкое взяточничество» и «служебный подлог», сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле один из курсантов Академии ФСИН России решил устроить себе «каникулы», а чтобы оформить их законно – обратился в медицинскую часть вуза за больничным. Врач-терапевт пошел юноше навстречу и попросил за свои услуги 2000 рублей, которые и получил. Позже доктор внес в медицинскую карту необходимые для выдачи больничного данные.

Сейчас уголовное дело уже утверждено прокурором и направлено в суд.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Дал взятку в 200 тысяч, а потом и штраф заплатил в миллион двести рублей. Гендиректору рязанской фирмы вынесли приговор

В Касимове при получении взятки задержали начальницу районной уголовно-исполнительной инспекции

ИСТОЧНИК KP.RU