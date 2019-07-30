2019-07-30T16:10:58+03:00
Происшествия

Опасные участки трассы «Каспий» освятили по просьбе инспекторов ГИБДД

Не осветили, а освятили. Причем строго до границы с Московской областью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба рязанской епархии.Фото: Пресс-служба рязанской епархии.
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29 июля священнослужители двух Михайловских благочиний провели водосвятный молебен и окропили святой водой трассу М6 «Каспий», сообщает пресс-служба рязанской епархии.

Сделали это по просьбе руководства михайловского отдела ГИБДД и местных жителей. В последнее время на этой дороге действительно произошел целый ряд смертельных аварий.

В конце мая насмерть сбили пешехода, 12 июля погибла 59-летняя пассажирка «ВАЗ», а спустя пять дней на одном и том же участке «Каспия» с разницей всего в 4 (!) часа произошло две массовые смертельные аварии. В одной грузовик вылетел на встречку и снес две легковушки, в другой отсоединившийся прицеп смял сразу три грузовика.

Фото: Пресс-служба рязанской епархии.

Фото: Пресс-служба рязанской епархии.

Фото: Пресс-служба рязанской епархии.

Фото: Пресс-служба рязанской епархии.

Протоиерей, клирики и инспекторы молились возле Михайловского Покровского монастыря. От него по трассе 25 км до границы с Московской областью и 28 км до Пронского района. После молебна одна группа священнослужителей отправилась благословить дорогу в сторону Пронского района, а другая – в сторону Московской области. Границу не перешли.

Кстати, число ДТП и здесь, и по всей области в скором времени действительно спадет. Мы это знаем наверняка благодаря многолетним ежегодным наблюдениям. Самые страшные аварии в нашем регионе происходят в июле-августе, причем в основном на федеральных трассах. А с концом периода отпусков и началом нового учебного года аварий становится намного меньше. И так – каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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