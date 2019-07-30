В Ухоловском районе на пять дней отключат газ

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-30T15:16:19+03:00

Без голубого топлива останутся райцентр и еще 14 населенных пунктов

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До конца недели в Ухоловском районе не будет газа. Отключение вызвано ремонтом газораспределительной станции, сообщает пресс-служба «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10 утра среды, 31 июля до 10 утра воскресенья, 4 августа подачу газа прекратят населению и предприятиям следующих населенных пунктов: р.п. Ухолово (все улицы), с. Д-Борки, п. Калинин, с. Красное, с. Кобылино, с. Лубянки, с. Ольхи, с. Покровское, с. Соловачево, с. Смолеевка, с. Чуриловка, с. Ясенок, с. Кензино, с. Мостье, с. Погореловка.

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ИСТОЧНИК KP.RU