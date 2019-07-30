Рязанская прокуратура нашла себе специалиста
Главным специалистом прокуратуры Сараевского района назначена Ольга Сверчкова
Прокуратура нашла себе специалиста...Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Рязанской области провела конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы – главный специалист прокуратуры Сараевского района Рязанской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В результате оценки кандидатов, а также на основе конкурсных процедур победителем конкурса на замещение вакантной должности главный специалист прокуратуры Сараевского района признана Сверчкова Ольга Александровна.
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ИСТОЧНИК KP.RU