2019-07-30T13:30:42+03:00
Происшествия

За полгода на дорогах Рязанской области погибли пять детей

Четверо из них были пассажирами
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Новые правила перевозки детей начали действовать 12 лет назад, однако нарушителей ловят до сих пор. Пачками.Новые правила перевозки детей начали действовать 12 лет назад, однако нарушителей ловят до сих пор. Пачками.
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С января по июнь 2019 года в Рязанской области зарегистрировано 134 ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В этих авариях погибли 5 несовершеннолетних. Еще 162 ребенка получили травмы.

Чаще всего в ДТП попадали дети, ехавшие в авто в качестве пассажира – 74 случая. Еще в 39 случаях они переходили дорогу, в 15 ДТП управляли мопедами/мотоциклами, в 14 – ехали на велосипеде. Самая высокая смертность в случаях, когда ребенок ехал в машине – 4 случая из 5 погибших.

Кстати, за полгода инспекторы выявили порядка 1600 нарушений правил перевозки детей, водителей оштрафовали. Напомним, штраф в таком случае – 3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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