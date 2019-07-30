За полгода на дорогах Рязанской области погибли пять детей
С января по июнь 2019 года в Рязанской области зарегистрировано 134 ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. В этих авариях погибли 5 несовершеннолетних. Еще 162 ребенка получили травмы.
Чаще всего в ДТП попадали дети, ехавшие в авто в качестве пассажира – 74 случая. Еще в 39 случаях они переходили дорогу, в 15 ДТП управляли мопедами/мотоциклами, в 14 – ехали на велосипеде. Самая высокая смертность в случаях, когда ребенок ехал в машине – 4 случая из 5 погибших.
Кстати, за полгода инспекторы выявили порядка 1600 нарушений правил перевозки детей, водителей оштрафовали. Напомним, штраф в таком случае – 3 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU