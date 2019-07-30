2019-07-30T12:37:37+03:00
Происшествия

Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать

Людей эвакуировали еще при возгорании
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Пожар на комбайновом заводе удалось локализовать, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Огню не дали распространиться больше, чем на 500 кв. метров, которые он охватил сразу же.

Напомним, пламя в одном из действующих производственных цехов общей площадью 100х100 метров возникло примерно в 10 утра вторника, 30 июля. Сейчас на месте работает 15 пожарных расчетов, это 43 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Рабочие завода место ЧП покинули – никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасные участки трассы «Каспий» освятили по просьбе инспекторов ГИБДД
В Рязани возрождается старый вид мошенничества
«Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком Экраны»
В Ухоловском районе на пять дней отключат газ
Все-таки оправдали: в деле о жестоком убийстве в рязанской глубинке поставлена точка
Рязанская прокуратура нашла себе специалиста
За полгода на дорогах Рязанской области погибли пять детей
В Рязани около остановки «Мясокомбинат» сбили молодую женщину
После проверок Росгвардии в рязанских ЧОП оштрафовали 19 сотрудников
Рязанские продажи «Умного дома» от «Ростелекома» выросли в два раза
В Рязани горит комбайновый завод – огонь возник в действующем цеху
На рязанской дороге иномарка с тремя малышами улетела в кювет
Рязанское УФАС приглашает на работу юристов
В Рязани подорожала гречка, но подешевел картофель
Полиция рассказала о состоянии рязанцев, пострадавших в Дагестане в ДТП с КамАЗом
Следователи наградили журналиста рязанской «Комсомолки» за неординарный подход
В рамках рязанского фестиваля «Небо России» состоятся семь спортивных полетов
Рязацам обещают дополнительное похолодание
Рязанский болельщик присоединился к радости забитого гола, выбежав на поле
В Рязани могут изменить условия получения материнского капитала
В Рязани эвакуировали детскую поликлинику
РНПК вошла в число победителей регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
В Рязани поймали интернет- продавцов подержанных авто, оказавшихся мошенниками
«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию