Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-30T12:37:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар на комбайновом заводе удалось локализовать, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Огню не дали распространиться больше, чем на 500 кв. метров, которые он охватил сразу же.

Напомним, пламя в одном из действующих производственных цехов общей площадью 100х100 метров возникло примерно в 10 утра вторника, 30 июля. Сейчас на месте работает 15 пожарных расчетов, это 43 сотрудника Государственной противопожарной службы.

Рабочие завода место ЧП покинули – никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU