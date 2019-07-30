Пожар на комбайновом заводе Рязани удалось локализовать
Людей эвакуировали еще при возгорании
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
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Пожар на комбайновом заводе удалось локализовать, сообщила пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Огню не дали распространиться больше, чем на 500 кв. метров, которые он охватил сразу же.
Напомним, пламя в одном из действующих производственных цехов общей площадью 100х100 метров возникло примерно в 10 утра вторника, 30 июля. Сейчас на месте работает 15 пожарных расчетов, это 43 сотрудника Государственной противопожарной службы.
Рабочие завода место ЧП покинули – никто не пострадал.
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU