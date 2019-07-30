После проверок Росгвардии в рязанских ЧОП оштрафовали 19 сотрудников

СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-30T12:04:39+03:00

Причем трое из них занимают руководящие должности

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Региональное управление Росгвардии в рамках профилактической операции «Контроль» проверило работу частных охранных предприятий. В первую очередь силовиков интересовали крупные торговые точки и спортивные сооружения, охраняемые частными организациями.

В рамках «Контроля» росгвардейцы проверили 23 объекта торговли и 10 спортивных сооружений. В 19 случаях выявлены нарушения в сфере частной охранной деятельности. К административной ответственности привлечены 16 охранников и трое руководителей ЧОП.

Помимо этого в пресс-службе региональной Росгвардии сообщили, что со всеми нарушителями проведены дополнительные инструктажи по порядку охраны мест с массовым пребыванием людей.

ИСТОЧНИК KP.RU