Рязанские продажи «Умного дома» от «Ростелекома» выросли в два раза

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-30T11:50:36+03:00

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В первом квартале 2019 года абонентская база сервиса «Умный дом» от «Ростелекома» выросла вдвое по сравнению с показателями всего 2018 года. Тенденция сохраняется и во втором квартале, что позволяет специалистам цифрового провайдера говорить об устойчивом росте интереса рязанцев к своей безопасности и комфорту.

Система «Умный дом» поставляется в нескольких вариантах, что обеспечивает потребителю широкие возможности для создания цифрового комфорта. Клиент настраивает сервис под себя: выбирает, какие функции контроля ему нужны и, в зависимости от этого, устанавливает датчики движения, протечки воды, утечки газа, открытия дверей и окон.

– Продукт должен быть максимально простым, чтобы клиент без особых усилий и потери времени смог им пользоваться, – говорит директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов. – «Ростелеком» постоянно совершенствует сервисы и услуги. Система «Умный дом» – не исключение. Именно поэтому сохраняется значительный рост абонентской базы. Количество пользователей сервиса в Рязанской области увеличилось вдвое. Зачастую клиенты в комплекте с датчиками «Умного дома» выбирают услугу «Умный дом. Видеонаблюдение». Согласитесь, это удобно: на работе, в командировке или отпуске удаленно наблюдать за ситуацией дома. В загородном доме можно поставить внешние камеры и присматривать за участком или гаражом.

Цифровая видеокамера услуги «Видеонаблюдение» оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, широким углом обзора, а также датчиками звука и движения. При фиксации движения в указанной зоне система моментально уведомит хозяина. Внутренняя камера работает через Wi-Fi, оснащена микрофоном с функцией обратной связи. Внешние камеры защищены от дождя, снега, повышенных и пониженных температур и даже грозовых разрядов.

Одно из преимуществ сервиса – хранение видеозаписей на облачной платформе «Ростелекома». Установка системы не требует специальных навыков, а управление осуществляется через приложение «Умный дом Ростелеком» или через личный кабинет на сайте компании.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU