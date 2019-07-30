Рязанское УФАС приглашает на работу юристов

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-30T10:13:48+03:00

В числе обязанностей - представление интересов УФАС в судах.

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области разместило объявление и вакансиях, имеющихся в ведомстве – УФАС требуются юристы.

В число обязанностей будущих сотрудников входит: рассмотрение обращений по нарушениям законодательства; ведение административных дел и дел о нарушении антимонопольного законодательства; подготовка проектов документов различной степени сложности; представление интересов УФАС в судах.

Среди требования к соискателям – юридическое образование, хорошая самоорганизация и исполнительность.

Будущему госслужащему обещают зарплату в 20 тысяч рублей, в будущем она может увеличиться «по итогам ваших достижений».

Подробности на сайте рязанского УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU