Рязанское УФАС приглашает на работу юристов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области разместило объявление и вакансиях, имеющихся в ведомстве – УФАС требуются юристы.
В число обязанностей будущих сотрудников входит: рассмотрение обращений по нарушениям законодательства; ведение административных дел и дел о нарушении антимонопольного законодательства; подготовка проектов документов различной степени сложности; представление интересов УФАС в судах.
Среди требования к соискателям – юридическое образование, хорошая самоорганизация и исполнительность.
Будущему госслужащему обещают зарплату в 20 тысяч рублей, в будущем она может увеличиться «по итогам ваших достижений».
Подробности на сайте рязанского УФАС.
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ИСТОЧНИК KP.RU