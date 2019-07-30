2019-07-30T09:30:53+03:00
Общество

В Рязани подорожала гречка, но подешевел картофель

Капуста почему-то тоже прибавила в цене
Мария БЛИНОВА
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Фото: Екатерина Смбатян.Фото: Екатерина Смбатян.
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В Рязани подвели итоги мониторинга цен на продукты за минувшую неделю, сообщает управление экономического развития администрации облцентра, со ссылкой на Рязаньстат.

С 23 по 29 июля в городе подешевели картофель (на 8,5%), морковь на (6,4%), сахар-песок (на 4,1%), яблоки (на 2,1%) и вермишель (на 1,9%).

Одновременно ряд продуктов в цене прибавили. Это капуста, мука, гречка, сливочное масло и куриное мясо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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