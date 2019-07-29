Полиция рассказала о состоянии рязанцев, пострадавших в Дагестане в ДТП с КамАЗом

29 Июль 21:10 2019-07-29T21:19:31+03:00

К сотрудникам УМВД приехали их родные и близкие

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На минувшей неделе в Тарумовском районе Дагестана в ДТП попал КамАЗ, перевозивший сотрудников рязанской полиции. Оперативники регионального УМВД находятся на Северном Кавказе в служебной командировке.

Информация об аварии, равно как и фото с места, появились утром в понедельник, 29 июля. Официальная версия случившегося: лопнуло правое переднее колесо служебного автомобиля, после чего он вылетел в кювет и перевернулся. Из 13 человек, ехавших в грузовике, в больнице оказались восемь. Часть из них срочно перевезли в столицу.

– Состояние пострадавших сотрудников оценивается как удовлетворительное, – сообщила пресс-служба рязанского УМВД вечером 29 июля. – В Москве в Главном клиническом госпитале МВД рядом с ними находятся их родные и близкие. Им организовали прибытие к местам лечения полицейских.

Двое полицейских до сих пор в больнице Дагестана. Трех сотрудников медики уже выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU