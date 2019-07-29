В рамках рязанского фестиваля «Небо России» состоятся семь спортивных полетов

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-29T18:08:02+03:00

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Федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области представила программу XVII спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России - 2019», который пройдет с 12 по 18 августа. Лучшие аэронавты страны разыграют Кубок России.

В понедельник и вторник пройдут два тренировочные полета. Вечером 13 августа (вторник) в Рязанском кремле состоится торжественное открытие фестиваля. С 14 по 16 августа ежедневно запланированы по два спортивных полета. Еще один спортивный полет намечен на утро субботы, 17 августа. Аэронавты будут сбрасывать маркера в цели, а также выполнять в воздухе виртуальные задания.

Вечером, 17 августа, в Рязанском кремле состоится вечернее свечение аэростатов.

Завершится фестиваль 18 августа свободными полетами.

Корректировки в программу может внести погода.

Программа фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU