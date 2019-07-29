2019-07-29T18:03:23+03:00
Общество

Рязацам обещают дополнительное похолодание

Далеко вниз столбик термометра не уйдет, но его поведение все равно настораживает
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О снеге пока речи не идет. На том спасибо.О снеге пока речи не идет. На том спасибо.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 30 июля.

Во вторник синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области ночью +4...+9°С, днем столбики термометров поднимутся до +13...+18°С.

Согласно предварительному прогнозу метеорологов, в среду возможен небольшой дождь. Ночью обещают небольшое потепление на один градус – до +5…+10ºС, а вот днем в последний день июля температуру прогнозируют всего в пределах +11…+16ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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