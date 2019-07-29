Рязацам обещают дополнительное похолодание
Далеко вниз столбик термометра не уйдет, но его поведение все равно настораживает
О снеге пока речи не идет. На том спасибо.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 30 июля.
Во вторник синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
Температура воздуха по области ночью +4...+9°С, днем столбики термометров поднимутся до +13...+18°С.
Согласно предварительному прогнозу метеорологов, в среду возможен небольшой дождь. Ночью обещают небольшое потепление на один градус – до +5…+10ºС, а вот днем в последний день июля температуру прогнозируют всего в пределах +11…+16ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU