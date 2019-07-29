2019-07-29T17:45:12+03:00
Спорт

Рязанский болельщик присоединился к радости забитого гола, выбежав на поле

Ему так надоело получасовое «перекатывание ваты», что взятие ворот вызвало в нем взрыв эмоций
Иван АНТОНОВ
Поделиться:

Болельщик ФК "Рязань" выбежал на поле после забитого гола.

Изменить размер текста:

ФК «Рязань» разгромил орехово-зуевских футболистов и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. «Знамя труда» было приспущено с результатом 0:3

А ведь начало таких матчей болельщики называют «перекатыванием ваты». Хозяева начали суперосторожно. На 33 минуте встречи, лишь после одиннадцатого (!) паса Георгий Журавлев, подставив ногу, отправил мяч в сетку соперников.

Томительность ожидания и радость гола слились воедино для одного из рязанских болельщиков в стремительный спрут. И он босиком выскочил на футбольный газон, дабы разделить радость взятия последнего редута вместе с игроками рязанской дружины. Несомненно, этот нетривиальный поступок футбольного фаната прибавил драйва хозяевам поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи наградили журналиста рязанской «Комсомолки» за неординарный подход
В рамках рязанского фестиваля «Небо России» состоятся семь спортивных полетов
Рязацам обещают дополнительное похолодание
В Рязани могут изменить условия получения материнского капитала
В Рязани эвакуировали детскую поликлинику
РНПК вошла в число победителей регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
В Рязани поймали интернет- продавцов подержанных авто, оказавшихся мошенниками
«Ростелеком» ввел центр обработки данных «Удомля» в промышленную эксплуатацию
На улице Матросова в Рязани из окна выпала женщина
ГК «Зеленый сад» продолжает розыгрыш призов для детей
С надоевшими соседскими курами рязанец решил разобраться при помощи пистолета
ФК «Рязань» разгромил орехово-зуевских футболистов и вышел в 1/64 Кубка России
В Рязани пройдет воркшоп на тему развития Торгового городка
За смертельное ДТП на рязанской дороге 84-летнего москвича приговорили к реальному сроку
В рязанском райцентре установят спасательную вышку и перголу
Опубликованы фотографии с места ДТП, в которое попали рязанские полицейские в Дагестане
В аварии с КамАЗом погибла 30-летняя рязанка
В страшном ДТП в Сасовском районе погибли два рязанца
В Рязани прошел III фестиваль Иван-чая
Рязанцы достойно выступили на чемпионате Вооруженных сил по боксу
Скоропостижно скончался один из самых ярких болельщиков ХК «Рязань»
Отдел по расследованию дел прошлых лет появится в Рязани
В рязанском садоводческом товариществе сгорел мужчина
Первыми знак «Лучший следователь» получили Татьяна Фоломеева и Юрий Кислелев
В Рязани в ближайшее время может резко похолодать
В Рязани случился свадебный переполох
Игоря Ковалева отстранили от должности начальника управления энергетики месяц назад
Гарантийный фонд Рязанской области хочет признать депутата Шерина банкротом