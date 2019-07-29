Рязанский болельщик присоединился к радости забитого гола, выбежав на поле

СЕГОДНЯ 17:42 2019-07-29T17:45:12+03:00

Ему так надоело получасовое «перекатывание ваты», что взятие ворот вызвало в нем взрыв эмоций

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ФК «Рязань» разгромил орехово-зуевских футболистов и вышел в 1/64 финала Кубка России по футболу. «Знамя труда» было приспущено с результатом 0:3

А ведь начало таких матчей болельщики называют «перекатыванием ваты». Хозяева начали суперосторожно. На 33 минуте встречи, лишь после одиннадцатого (!) паса Георгий Журавлев, подставив ногу, отправил мяч в сетку соперников.

Томительность ожидания и радость гола слились воедино для одного из рязанских болельщиков в стремительный спрут. И он босиком выскочил на футбольный газон, дабы разделить радость взятия последнего редута вместе с игроками рязанской дружины. Несомненно, этот нетривиальный поступок футбольного фаната прибавил драйва хозяевам поля.

ИСТОЧНИК KP.RU