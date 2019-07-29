В Рязани эвакуировали детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-29T16:53:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в понедельник, 29 июля, прием малышей в детской поликлиники №2 Рязани прервался по неожиданному поводу – в коридоре медучреждения нашли бесхозную сумку, сообщает издательство «Пресса».

Не дожидаясь «сюрпризов» на место вызвали полицию – прибыли кинологи с собаками и сразу служба разминирования. По информации пресс-службы регионального Управления МВД России по Рязанской области, сумку проверили – ничего опасного в ней не оказалось.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

«Барс на Московском» эвакуировали из-за… церковной свечки в одном из бутиков. Женщина, решившая устроить на рабочем месте молитвенный уголок, первая же и сбежала

ИСТОЧНИК KP.RU