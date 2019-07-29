2019-07-29T16:53:39+03:00
Происшествия

В Рязани эвакуировали детскую поликлинику

На место выехали кинологи и служба разминирования
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Днем в понедельник, 29 июля, прием малышей в детской поликлиники №2 Рязани прервался по неожиданному поводу – в коридоре медучреждения нашли бесхозную сумку, сообщает издательство «Пресса».

Не дожидаясь «сюрпризов» на место вызвали полицию – прибыли кинологи с собаками и сразу служба разминирования. По информации пресс-службы регионального Управления МВД России по Рязанской области, сумку проверили – ничего опасного в ней не оказалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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