РНПК вошла в число победителей регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-29T16:49:56+03:00

Теперь рязанская компания поборется за победу в финале, который пройдет в Казани

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Команда АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернее общество НК «Роснефть») вошла в число победителей регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов АНО «Россия - страна возможностей».

В полуфинале, который прошел в городе Тула, принял участие 81 специалист в области программирования, дизайна и управления проектами. Инициатором участия в конкурсе и капитаном команды «R.Team» стал Дмитрий Клочков – менеджер (проекта) управления реализации проектов поддержания АО «РНПК». В состав команды вошли два сотрудника отдела информационных технологий, а также привлеченный дизайнер.

В полуфинале встретились 19 команд из Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и Рязанской областей, успешно прошедших онлайн-тестирование.

- Нам предложили разработать проекты в четырех номинациях - «Здравоохранение», «Образование и наука», «Транспорт и логистика» и «Государственное управление», в которой мы и выбрали одну из тем - рассказал Дмитрий Клочков. - Конкретной задачей была разработка ресурса по систематизации данных для обоснованного принятия решения в сфере социального обеспечения.

Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится в сентябре в Казани. По его результатам участники смогут запустить бизнес, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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ИСТОЧНИК KP.RU