В Рязани поймали интернет- продавцов подержанных авто, оказавшихся мошенниками

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-29T17:09:05+03:00

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Рязанские полицейские установили личности и задержали двух жителей областного центра, которые под предлогом продажи через интернет подержанного авто, похитили у доверчивого жителя Екатеринбурга 130 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратился 26-летний житель города Екатеринбург. На специализированном сайте он увидел подержанное авто по весьма привлекательной цене. Он позвонил на указанный телефон, и, после переговоров, был запрошен задаток для закрепления сделки.

И тут появляется «родственница» продавца, которая ссылаясь на нужду в деньгах для лечения ребенка, обозначила сумму задатка в 130 тысяч рублей. Екатеринбуржец через мобильный банк перевел эту немаленькую сумму. После этого объявление было тут же снято и связь «продавец-покупатель» оборвалась. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ.

По ряду технических признаков полицейские предположили, что «родственники» действовали с территории рязанского региона. При силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области оперативники на окраине Рязани задержали 27-летнего местного жителя и его 32-летнюю родственницу.

По ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Сотрудники полиции предполагают, что задержанные причастны к другим аналогичным мошенничествам. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU