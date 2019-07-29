ГК «Зеленый сад» продолжает розыгрыш призов для детей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-29T16:01:04+03:00

На кону три недешевых презента для самых маленьких

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Группа компаний «Зеленый сад» 1 сентября 2019 года проведет розыгрыш призов для детей. Участвовать в розыгрыше смогут все желающие, имеющие одного ребенка младше 1,5 лет, а всего детей должно быть двое или более.

Разыгрываются 3 приза – детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI R8, а также детская коляска CBS Leotie Lux. Для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте, заполнив форму.

Результаты розыгрыша будут размещены на официальном сайте ГК «Зеленый сад». Получить выигранный приз можно будет при предъявлении свидетельства о рождении ребенка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU