2019-07-29T15:45:39+03:00
Происшествия

С надоевшими соседскими курами рязанец решил разобраться при помощи пистолета

Птицы испугались ненадолго, мужчине же теперь предстоит длительное общение с правоохранительными органами
Мария БЛИНОВА
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Куры просили передать, что от шока уже отошли. И вообще - любимый газон они не бросят.Куры просили передать, что от шока уже отошли. И вообще - любимый газон они не бросят.
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В деревне Залипяжье Старожиловского района ссора соседей закончилась стрельбой. По звонку жителей на место срочно выехал наряд полиции, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Оружие отобрали у 70-летнего жителя деревни, в руках у которого оказался всего лишь стартовый пистолет. Пенсионер достал его после длительного конфликта с соседкой: ее куры бесцеремонно ходят по газону, бережно и регулярно окашиваемому мужчиной.

Увидев крылатых на «своей» территории вновь, мужчина в который раз поссорился с их 52-летней хозяйкой. Когда же аргументы кончились, он вынес на улицу пистолет и несколько раз пальнул в воздух, припугнув кур, и заодно соседку.

Теперь в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кстати, как выяснили полицейские, земля принадлежит вовсе не стрелку, а муниципалитету.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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