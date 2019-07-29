С надоевшими соседскими курами рязанец решил разобраться при помощи пистолета
В деревне Залипяжье Старожиловского района ссора соседей закончилась стрельбой. По звонку жителей на место срочно выехал наряд полиции, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Оружие отобрали у 70-летнего жителя деревни, в руках у которого оказался всего лишь стартовый пистолет. Пенсионер достал его после длительного конфликта с соседкой: ее куры бесцеремонно ходят по газону, бережно и регулярно окашиваемому мужчиной.
Увидев крылатых на «своей» территории вновь, мужчина в который раз поссорился с их 52-летней хозяйкой. Когда же аргументы кончились, он вынес на улицу пистолет и несколько раз пальнул в воздух, припугнув кур, и заодно соседку.
Теперь в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Кстати, как выяснили полицейские, земля принадлежит вовсе не стрелку, а муниципалитету.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В центре рязанского села 30-килограммовый бобер напал на женщину… Та отбивалась банкой с молоком. Для животного все кончилось печально
Загадочная история с неизвестным подтекстом: в Ермишинском районе в лесу грибники обнаружили более трехсот мертвых и живых кур
ИСТОЧНИК KP.RU