ФК «Рязань» разгромил орехово-зуевских футболистов и вышел в 1/64 Кубка России

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-29T13:10:44+03:00

Сможет ли ФК "Рязань" при такой игре привезти в город команду из высших лиг - большой вопрос.

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Наша команда стартовала с победы в розыгрыше Кубка России, обыграв на домашнем поле "Знамя труда" из Орехово-Зуево - 3:0. Счет в матче наша команда открыла на 33 минуте. Владислав Фасхутдинов прострелил во вратарскую, где Георгий Журавлев низом переправил мяч в ворота. До перерыва новобранец нашей команды Андрей Губанов увеличил преимущество ФК «Рязань».

Во втором тайме гости попытались было переломить ход встречи, но третий забитый мяч рязанцев, поставил точку в этом матче. Георгий Журавлев отдал пас, ворвавшемуся в штрафную Артему Малахову, и тот мастерски переиграл голкипера Рената Соколова – 3:0.

Даже воробьи с опаской наблюдали за игрой рязанских футболистов. Вроде бы 3:0, но на душе как-то неспокойно...

Доигрывали соперники вдесятером. Сначала прямую красную карточку за излишние разговоры получил игрок из Орехово-Зуево, а затем вторую желтую в этом матче увидел Сергей Тонких и покинул поле.

На стадии 1/64 финала наша команда сыграет на выезде с ФК «Зоркий». Матчи этого этапа назначены на 4 и 5 августа.

Отметим, что главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко даже при счете 3:0 не решился сделать все пять замен «рязанскими». Из местных воспитанников появились на поле только Влад Мещеряков, Саша Барков и Дмитрий Климашин. Напомним, главная цель клуба на этот сезон - наигрывать воспитанников рязанских футбольных школ.

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Главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко:

- Заждались мы положительных результатов. Проблески в нашей игре уже есть, но и недочетов еще много. Победа крупная, но она далась тоже нелегко. Есть резерв, есть понимание, куда еще расти, как улучшать игру.

Детально не хотел бы сейчас кого-то выделять. Опорная зону у нас пока играет так, как не хотелось бы. Времени было мало, поэтому работа еще ведется, в том числе и селекционная.

Главный тренер ФК «Знамя Труда» Анатолий Кертоакэ:

- Для моих подопечных матч складывался, если судить по счету, скажем прямо – плохо. Мне тяжело сейчас комментировать, всю ответственность за поражение беру на себя. Ребята не виноваты. Буду разбираться. Зашел в раздевалку, сказал, что это нужно просто пережить, так бывает. «Рязань» ничем не удивила, просто хотела, наверное, больше выиграть.

В перерыве не на повышенных тонах сказал, что нужно иметь самолюбие, нужно играть за честь города, за честь эмблемы… Мы – старейший клуб России! Попросил прибавить в движении, выйти и отыграть сердцем. Показалось, что в первом тайме они вышли без настроения. Да, переломили игру, могли забить, но ваш вратарь потащил. Ну а когда 3:0, тяжело отыгрываться.

ИСТОЧНИК KP.RU