2019-07-29T12:11:03+03:00
Происшествия

За смертельное ДТП на рязанской дороге 84-летнего москвича приговорили к реальному сроку

Дедушка отправится в колонию-поселение
Мария БЛИНОВА
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Авария произошла 12 июля 2017 года в светлое время суток.Авария произошла 12 июля 2017 года в светлое время суток.
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Прокурора Путятинского района поддержала гособвинение на суде над 84-летним москвичом. Мужчину судили за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба надзорного органа. Авария произошла два года назад на 307 км трассы М-5 «Урал» – в Путятинском районе.

Пожилой мужчина ехал на Mitsubishi Pajero Sport, отвлекся, не справился с управлением и выехал на встречку. По этой полосе в это время двигался Honda Accord. В итоге водитель второй легковушки получил тяжкий вред здоровью, а его 28-летняя пассажирка (жительница Ульяновской области) погибла на месте.

Шацкий суд назначил жителю Москвы наказание – лишение свободы сроком на 1 год с отбыванием в колонии-поселении. Водительских прав его лишили на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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