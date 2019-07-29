В рязанском райцентре установят спасательную вышку и перголу
В Шилове благоустроят Нерский парк – аукцион на выполнение работ стартовал на сайте госзакупок. Начальная цена контракта более 3 млн рублей.
За эти или меньшие деньги подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет соорудить овальную беседку с полом из тротуарной плитки и черепицей на крыше. Беседку хотят поставить в центре парка в 40 метрах от детской площадки.
В парке хотят возвести также крытую сцену длинной в 14 метров, стационарный туалет, 5-метровую спасательную вышку и раздевалку с открытым верхом, которую установят не далее, чем в 30 метрах от Оки.
Здесь же, на берегу реки, планируют обустроить перголу. Это, по сути, большая деревянная беседка, однако вместо сплошной крыши на этом объекте обрешетка с прозорами. Внутри установят лавочку.
Закончить все работы должны до ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU