2019-07-29T11:18:37+03:00
Происшествия

Опубликованы фотографии с места ДТП, в которое попали рязанские полицейские в Дагестане

Спецавтомобиль КАМАЗ получил серьезные повреждения, пострадали восемь человек
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 24 июля, около одиннадцати часов утра неподалеку от населенного пункта Калиновка Тарумовского района Республики Дагестан опрокинулся в кювет служебный КАМАЗ. На спецавтомобиле передвигались 13 сотрудников УМВД по Рязанской области, находившиеся на Северном Кавказе в служебной командировке.

Утром в понедельник, 29 июля, появились фотографии с места аварии. Напомним, что по официальной версии причиной ДТП стало лопнувшее правое переднее колесо – автомобиль съехал в кювет и перевернулся. На снимках видно, насколько серьезные повреждения получил КАМАЗ. Люди, ехавшие в пассажирском отсеке, получили серьезные травмы. Восемь человек госпитализированы.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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