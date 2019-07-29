2019-07-29T09:10:07+03:00
Общество

В Рязани прошел III фестиваль Иван-чая

Его провела группа энтузиастов «Территория развития и отдыха «Маленькая страна»
иван АНТОНОВ
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Мастер-класс по ферментированию и купажированию. Фото: "Маленькая страна"Мастер-класс по ферментированию и купажированию. Фото: "Маленькая страна"
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III межрегиональный Фестиваль "Иван-чай - подарок земли родной" состоялся 27 июля в деревне Зарытки Спасского района, при поддержке региональных и муниципальных госструктур и под патронажем регионального отделения Рязанской области Всероссийской организацией родителей детей инвалидов (ВОРДИ).Об этом сообщила группа ВК «Территория развития и отдыха «Маленькая страна».

27 июля природа подарила яркий, по настоящему июльский день — «вершину лета». Участники фестиваля посещали мастер-классы, в частности, по ферментированию Иван-чая и купажированию травяных чаев. В фестивальной программе были стрельба из лука и катание на байдарке.

Ну а какой же фестиваль без концерта?! Завершился фестиваль выступлением Валентины Розановой и группы «Вега».

ИСТОЧНИК KP.RU

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